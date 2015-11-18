

Öğrencilerin fakülteye asılan afişler özel güvenlik tarafından indirilmek isteyince gerginlik çıktı. Fakülteye çok sayıda polis sevkedildi.







Polis, fakülte bahçesinde toplanan öğrencilere, afişleri kaldırarak dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Öğrenciler uyarıyı dinlemeyince müdahale başladı.







Kalkanlarla yapılan müdahaleye öğrenciler de karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı öğrenciler yere yatırılarak gözaltına alındı.







Gözaltına alınan arkadaşlarını polisin elinden kurtarmak isteyen bazı öğrencilere ise polisin tepkisi sert oldu. O anlar öğrencilerin kamerasına böyle yansıdı.Çıkan olaylarda 5 öğrencinin gözaltına alındığı belirtiliyor.