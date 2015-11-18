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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE POLİS MÜDAHALESİ


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE POLİS MÜDAHALESİ
Tarih : 18 Kasım 2015, 16:14
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'nde Polis Müdahalesi(6/10)6


Öğrencilerin fakülteye asılan afişler özel güvenlik tarafından indirilmek isteyince gerginlik çıktı. Fakülteye çok sayıda polis sevkedildi.



Polis, fakülte bahçesinde toplanan öğrencilere, afişleri kaldırarak dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Öğrenciler uyarıyı dinlemeyince müdahale başladı.



Kalkanlarla yapılan müdahaleye öğrenciler de karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı öğrenciler yere yatırılarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan arkadaşlarını polisin elinden kurtarmak isteyen bazı öğrencilere ise polisin tepkisi sert oldu. O anlar öğrencilerin kamerasına böyle yansıdı.Çıkan olaylarda 5 öğrencinin gözaltına alındığı belirtiliyor.








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