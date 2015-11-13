İSTANBUL TRAFİĞİNDE DEVRİM GİBİ DEĞİŞİKLİK KAPIDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı için hazırlanan projeler kapsamında dolmuş taksilerde ve minibüslerde İstanbul Kart uygulamasını devreye sokacak.
MİNİBÜS VE DOLMUŞLARDA Akbil GEÇECEK
Toplu taşıma araçlarında bir yenilik de minibüs ve taksi dolmuşlarda. 2016 yılında minibüs ve taksi dolmuşların yüzde 100'ünde İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor. Toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra taksilere de yeni uygulamalar geliyor.
TAKSİ YÖNETİM MERKEZİNE DAHİL EDİLECEK TAKSİ ORANI
%25 Taksi yönetim merkezine dahil edilen taksi oranının 2016 yılı için yüzde 25 olması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 62 bin servis aracına güzergah izin belgesi verilmesi, 16 bin taksi ile 6 bin minibüse ruhsat verilmesi hedefleniyor. Minibüslerin kalitesinin arttırılması ve engellerin kullanıma uygun hale getirilmesi için de çalışma yürütülecek. Engellilerin kullanımına uygun minibüs sayısı 2015'te 1500 iken, 2016'da bu sayı 2500'e yükselecek.
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