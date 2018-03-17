İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİT! TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TÜM ŞERİTLER KAPANDI
TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.
Kaynak: haberinburada
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