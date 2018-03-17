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İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİT! TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, TÜM ŞERİTLER KAPANDI


İstanbul trafiği kilit! TEM'de zincirleme kaza, tüm şeritler kapandı
Tarih : 17 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : İstanbul Trafiği Kilit! Tem'de Zincirleme Kaza, Tüm Şeritler Kapandı(10/10)6

TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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