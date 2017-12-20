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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran Oldu

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK ORAN OLDU

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Öztürk Oran seçildi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran Oldu(6/10)2

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, 11 Aralık günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Çağlar'dan boşalan koltuğa Öztürk Oran'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

1956 yılında Kars'ta doğmuştur. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.

28 YIL BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTI

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi'nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır. 12 yıl T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası'nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.

2014 YILINDA VAKIF BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bunlarla beraber Yetimler Derneği ve Yetimler Vakfı gibi birçok STK ve vakıfların da yönetiminde bulunmuştur. İngilizce bilmektedir. 30.04.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesidir.

2015 yılı Haziran ayı itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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