

Tem Otoyolu Olimpiyat Stadı Kavşağı'nda sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Selman Aygün yönetimindeki 34 YRA 55 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.







Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan beton bloklara çarptı. Beton bloklara çarparak durabilen kamyonette sürücü Selman Aygün olduğu yerde sıkışırken Abdurrahim Aygün, Mehmet Aygün ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Kamyonet içinde sıkışan Selman Aygün'ü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Selman Aygün sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.