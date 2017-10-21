İSTANBUL SİS ALTINDA! ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNDE İPTALLER YAŞANIYOR
İstanbul'da gece boyu devam eden yoğus sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi.
BAZI HATLARDA ULAŞIM İPTAL EDİLDİ
İSstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, yoğun sis nedeniyle bazı hatlarında hizmete ara verdi. Saat 07.05'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. İptal duyurusu Şehir Hatları A.Ş'nin, kurumsal Twitter hesabından yapıldı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.
Kaynak: haberinburada
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