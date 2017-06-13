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istanbul shopping fest, 1-16 temmuz'da

İSTANBUL SHOPPİNG FEST, 1-16 TEMMUZ'DA

İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan ve 7 yıldır düzenlenen İstanbul Shopping Fest (İSF), 1-16 Temmuz'da "paylaşmak" mottosuyla düzenlenecek.

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:10
Puan Ver : İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da(8/10)8


İstanbul'u yeniden keşfetme fırsatı sunan İSF, alışveriş merkezlerinde kurulacak "Design İSF" alanları ve Kapalıçarşı rotalarıyla modern ve geleneksel alışveriş keyfini bir arada sunacak.



İSF'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, etkinliğin 2011 yılından beri yapıldığını ve küresel bir marka haline geldiğini söyledi.



Etkinliğin İstanbul'daki birçok kurum ve kuruluşun birlikte hareket etmesiyle çok güçlü hale geldiğini ifade eden Çağlar, İSF etkinlikleri kapsamında bu yıl sanat ve tasarım etkinliklerine de yer vereceklerini bildirdi.



Çağlar, şunları kaydetti:



"İstanbul'a gelenler sadece alışveriş için değil, bununla birlikte İstanbul'un kültürü ve sanatını da görmeye geliyorlar. Burada farklı tasarımlar olacak. Bunlar arasında çeşitli yarışmalar olacak, en iyi tasarımlar seçilecek. Tescilli Markalar Derneği tarafından bir ödül verilecek. 9 AVM'de tüm etkinliklerimiz gerçekleştirilecek. Toplamda 200'e yakın yerli ve yabancı tasarımcı, 15'e yakın sanatçı ve sergi, 150 civarında atölye ve sohbet programı, 30'u aşkın müzik ve dans performansı sergilenecek."



 



kaynak:sabah








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