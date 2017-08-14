İSTANBUL ŞEHİDİNE VEDA! TÖRENDE NİŞANLISI, ANNESİ VE BABASI AYAKTA ZOR DURDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Sinan Acar için tören düzenlendi. Şehit polisin nişanlısı, annesi ve babası törende gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde önceki gece gözaltına alınan DEAŞ militanının bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralanan 24 yaşındaki polis memuru Sinan Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şehit polis memuru Sinan Acar için İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
NİŞANLISI, ANNESİ VE BABASI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Şehidin nişanlısı, annesi ve babası törende gözyaşlarına hakim olmadı.
TÖRENE İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI
Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Acar'ın yakınları ve mesai arkadaşları katılıyor.
DEAŞLI TERÖRİST ŞEHİT ETMİŞTİ
Dün akşam, canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan teröristi tarafından saldırıya uğrayan Sinan Acar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
"BU İLKEDE SİNANLAR BİTMEZ"
Törende bir konuşma yapan Mustafa Çalışkan, terörle mücadeleye dikkat çekerek, "Sinan'ı şehit eden hain teröristin sahipleri de iyi dinlesin bu ülkede Sinanlar bitmez" dedi.
ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLECEK
Acar'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesi içinde yapılan törenin ardından Bursa'ya getirilecek. Şehidin Bursa'da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
4 AYLIK POLİS MEMURUYDU
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Sinan Acar bekar ve henüz 4 aylık polis memuruydu.
18 AĞUSTOS TARİHİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKTI
Polis memuru Sinan Acar'ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi. Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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