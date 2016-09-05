

-Edinilen bilgilere göre, olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde lüks bir rezidansta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille binanın girişine gelen 8 kişi, lüks rezidansta bulunan bir daireye çıktı. Kısa bir süre sonra daireden silah sesleri geldi. Dairede yaşanan kavgada 3 kişinin silahla vurulduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.