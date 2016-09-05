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İSTANBUL REZİDANSTA SİLAHLI SALDIRI


İSTANBUL REZİDANSTA SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 05 Eylül 2016, 17:22
Puan Ver : İstanbul Rezidansta Silahlı Saldırı(7/10)4


-Edinilen bilgilere göre, olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde lüks bir rezidansta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille binanın girişine gelen 8 kişi, lüks rezidansta bulunan bir daireye çıktı. Kısa bir süre sonra daireden silah sesleri geldi. Dairede yaşanan kavgada 3 kişinin silahla vurulduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.








Etiketler: İstanbul  Rezidansta  Silahlı  Saldırı    haber

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