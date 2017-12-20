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İstanbul Rami Toptancılar Hali Altınşehir'e Taşınıyor

İSTANBUL RAMİ TOPTANCILAR HALİ ALTINŞEHİR'E TAŞINIYOR

İstanbul Rami'deki Kuru Gıda Toptancıları Hali Sitesi, Altınşehir'de hazırlanan yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor.

Tarih : 20 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : İstanbul Rami Toptancılar Hali Altınşehir'e Taşınıyor(8/10)4

1986 yılından geçici olarak taşındığı Rami'deki yerinde bugüne kadar hizmet veren İstanbul Gıda Toptancıları hali yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Başakşehir ilçesinde, Resneli çiftliği mevkiinde bulunan yeni halin yapılacağı alanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş durumda. Alanda şu anda zemin düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Başakşehir Kuru Gıda Toptancı hali sitesi projesi 349 bin 684 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

YENİ HALDE 990 TOPTANCI DÜKKANI OLACAK

Projenin inşaat alanı ise 122 bin metre kare olarak planlandı. Yeni halde 990 toptancı dükkanı, restoran, banka, kafeterya gibi 120 ticari mekan, ile 65 TIR'ın aynı anda park edebileceği toplam 1300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis bulunacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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