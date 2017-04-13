İSTANBUL PARK'TA HEYECAN BAŞLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Haber'de katıldığı programda, Formula 1 tutkunlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Formula 1 CEO'su Chase Carey ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Bakan Kılıç, "Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir.
O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşananları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kılıç, Formula 1'in geçmişteki kötü yönetiminden dolayı Türkiye'de de sıkıntılar yaşandığını belirtip, "Artık yönetim uluslararası bir grubun yönetimine geçmiş durumda. Onların Türkiye'de de yeniden Formula 1'in olması konusunda bir isteği var. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da gerekli talimatları verdi" diye konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar