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istanbul park'ta heyecan başlıyor

İSTANBUL PARK'TA HEYECAN BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Haber'de katıldığı programda, Formula 1 tutkunlarını mutlu edecek açıklamalar yaptı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : İstanbul Park'ta Heyecan Başlıyor(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Formula 1 CEO'su Chase Carey ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Bakan Kılıç, "Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir.



O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşananları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kılıç, Formula 1'in geçmişteki kötü yönetiminden dolayı Türkiye'de de sıkıntılar yaşandığını belirtip, "Artık yönetim uluslararası bir grubun yönetimine geçmiş durumda. Onların Türkiye'de de yeniden Formula 1'in olması konusunda bir isteği var. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da gerekli talimatları verdi" diye konuştu.



 



kaynak:sabah

 








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