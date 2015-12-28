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İSTANBUL OTOGARI'NDA SICAK SAATLER


İSTANBUL OTOGARI'NDA SICAK SAATLER
Tarih : 28 Aralık 2015, 10:40
Puan Ver : İstanbul Otogarı'nda Sıcak Saatler(8/10)6


İstanbul'a suikast silahı sevkıyatı yapılacağı ihbarı alan polis, dün Sabah Büyük İstanbul Otogarı'nda operasyon düzenledi. Mersin'den gelen bir otobüsten inen Kilis nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Hanifi Y.'nin çantasında yapılan aramada, Rus yapımı tam otomatik bir suikast silahıyla 23 mermi bulundu. “Basit yaralamadan” suç kaydı bulunan Hanifi Y., gözaltına alındı. Şüphelinin otobüs biletini arkadaşı A.Ş. adına aldığı öğrenildi. Polis, silahın hangi terör örgütü tarafından gönderildiğini araştırıyor.








Etiketler: İstanbul  Otogarı  Nda  Sıcak  Saatler    haber

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