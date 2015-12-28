

İstanbul'a suikast silahı sevkıyatı yapılacağı ihbarı alan polis, dün Sabah Büyük İstanbul Otogarı'nda operasyon düzenledi. Mersin'den gelen bir otobüsten inen Kilis nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Hanifi Y.'nin çantasında yapılan aramada, Rus yapımı tam otomatik bir suikast silahıyla 23 mermi bulundu. “Basit yaralamadan” suç kaydı bulunan Hanifi Y., gözaltına alındı. Şüphelinin otobüs biletini arkadaşı A.Ş. adına aldığı öğrenildi. Polis, silahın hangi terör örgütü tarafından gönderildiğini araştırıyor.