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istanbul metrosuna atm'ler tekrar yerleştirildi

İSTANBUL METROSUNA ATM'LER TEKRAR YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki metro istasyonlarında bulunan bazı banka ATM'leri ocak ayında kaldırılmıştı. Aynı ay çıkılan ihale sonucu nisanda yerine konulması beklenen ATM'ler bir ay gecikmeli olarak yeni düzeniyle istasyonlardaki yerlerini almaya başladı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:52
Puan Ver : İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi(7/10)4


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından bu hafta istasyonlara önce kabinler yerleştirildi. Kabinlerin montajının ardından bankamatik cihazlarını yerleştirecek olan diğer birimler gece saatlerinde boş kabinlerin içerisine bankaların ATM cihazlarını koymaya başladı. Cihazların önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılaması bekleniyor.



Önceki halinde istasyonların farklı noktalarında düzensiz biçimde konumlandırılan para çekme cihazları yeni düzeninde tek bir noktada ve hepsi bir arada olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca, bazı duraklardaki bankalar değişirken bazı duraklarda bulunan banka sayısı da arttı.



İHALE SÜRECİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Metro AŞ'nin açtığı ATM parkuru ihalesi için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Akbank arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Metro AŞ, ihale yapılan güzergahı 5'e böldü.



Ana arter duraklarla yolcu sayısı az olan durakları birlikte birer paket haline getirilerek bankacılar tarafından 'dengeli' dağılım olarak değerlendirilen bir sistemle sunuldu. İhale açık artırma usulüyle yapılınca fiyatta 3 sene önceki bedellerin 2 katına ulaşılan duraklar oldu.



 



kaynak:sabah








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