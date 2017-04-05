İSTANBUL MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca terör örgütü MLKP ve DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, M.Ç.E, Ö.G, N.Ş.İ, L.A, S.Ç, U.Y ve S.K.D'yi gözaltına aldı.
kaynak:sabah
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