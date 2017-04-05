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İSTANBUL MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU


İSTANBUL MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:12
Puan Ver : İstanbul Merkezli Terör Operasyonu(10/10)10


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca terör örgütü MLKP ve DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışma başlattı.



Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, M.Ç.E, Ö.G, N.Ş.İ, L.A, S.Ç, U.Y ve S.K.D'yi gözaltına aldı.



 



kaynak:sabah








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