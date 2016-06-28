

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen organize silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, 60 kişi gözaltına alındı, 71 tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 bin 149 mermi ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin Güneydoğu ve Karadeniz illerinden kaçak yollarla getirdikleri silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.







Soruşturma bünyesinde bu sabah bin 500 polisle İstanbul, Edirne, Trabzon, Muş, Mardin ve Şırnak'ta 143 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.







Adreslerde yapılan aramalarda, 72 tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 bin 149 mermi, 1 gece görüş dürbünü ve çok sayıda yedek şarjörle silah parçaları ele geçirildi.







Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.







Öte yandan, söz konusu şebekeye yönelik Ekim 2015'ten itibaren 6 ilde yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 12'sinin tutuklandığı, aramalarda 5 kaleşnikof ve 57 tabancayla çok sayıda merminin bulunduğu bildirildi.