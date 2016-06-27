

Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlemeye alındığı, bu süreçte kaçırılarak öldürüldüğü ve olayla ilgili delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adli kontrol ve tutuklamaya yönelik taleplerle mahkemeye sevk edilen 15 şüphelinin hakimlik işlemleri sona erdi.







Gazeteci Meriç olayının yanı sıra, Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıkları sırada üst düzey bürokrat, siyasetçi ve STK temsilcilerini "düzmece" raporlarla usulsüz dinledikleri öne sürülen şüphelilerden 9'u tutuklandı.







Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Nurullah Yücel, Nurullah Altunsoy, Hüseyin Şengül, Murat Demiralp, Mustafa Ünal Yılmaz ve Salih Döğenci'nin serbest bırakılmasına, Yücel, Altunsoy, Şengül ve Demiralp haklarında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.







Karar







Hakimlik kararında, maktul Haydar Meriç'in kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan soruşturma esnasında Meriç'in, Fetullah Gülen'in özel hayatına ilişkin sansasyonel bir açıklama yapacağının duyulması üzerine şüpheli İbrahim Güneş, İzzet Otyakmaz, İbrahim Şimşek tarafından yapılan istihbari çalışma ve oluşturulan rapor ile gerçeğe aykırı olarak DHKP-C silahlı terör örgütü üyeliği faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle dinlenmesine başlanıldığı belirtildi.







Şüpheli Şimşek'in konuyu Ankara İstihbarat Daire Başkanlığına ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine maktulün iş yerine böcek koymak, bilgisayarında incelemeler yapmak üzere Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında şüpheli Mehmet Demirbilek ve Abdül Köksal ile hali hazırda firari olan Enes Çiğci ve Serkan Keskinkılıç ile Kırklareli'ne geçtiği ifade edilen kararda, şüphelilerden Emrah Uslu, Kahraman Küllücek ve Adem Akpınar'ın İstanbul'dan Kırklareli'ne giderek maktulün iş yerinde arama yaptıkları, bilgisayarından imaj aldıkları, iş yerine böcek koydukları aktarıldı.







Şüphelilerin, bu çalışmalar sırasında maktulü fiziki ve teknik olarak takip ettikleri, telefonlarına baz vermeyecek konuma getirdikleri, kendilerini meslektaşlarından bile gizleme ihtiyacı hissettikleri, bu doğrultuda görüntü vermeme adına çevredeki kamera kablolarını kestikleri, genel arama kılıfı altında Meriç'in el çantasının dahi arandığı, bu olaylardan yaklaşık 10 gün sonra Meriç'in kaybolduğu belirtilen hakimlik kararında, maktulün eşinin başvurması neticesinde yaptığı son iki telefon görüşmesini eşine söylemediği ve bu iki görüşmenin bilahare Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından açığa çıktığı ifade edildi.







Bu görüşmelerin kuvvetle muhtemel fiili bizzat ika edenlere ait olduğu, cesedin açığa çıkmasından sonra şüpheli Salih Döğenci'nin konuyu İstihbarat Daire Başkanlığına bizzat aktaracağının anlaşılması üzerine şüpheli Bekir Mert'in firari şüpheli Salih Keskinkılıç ile psikolojik baskı ve tehditle daire başkanlığına gitmesine engel oldukları belirtildi.







Kırklareli gibi küçük bir ilde kendi çapında yerel gazetecilik yapan maktul Haydar Meriç'in, FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen hakkındaki iddialarının bu denli önemsenip, İstanbul-Ankara ve Kırklarerli istihbaratında hummalı bir çalışmaya girişilmiş olmasının şüphelilerin örgütsel amaçla hareket ettiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluşmasına neden olduğu bildirilen kararda, bir kısım delillerin de henüz toplanamadığı da nazara alan hakimliğin şüpheliler İzzet Otyakmaz, İbrahim Güneş, Mehmet Demirbilek, Emrah Uslu, Adem Akpınar, Kahraman Küllücek ve Abdül Köksal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", suçlarından, şüphelilerden İbrahim Şimşek'in "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütü kurmak-yönetmek", "tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerinin gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçlarından, şüpheli Bekir Mert'in ise "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdiği kaydedildi.







Operasyon süreci







Gazeteci Haydar Meriç'in, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının anlaşılması üzerine düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlemeye alındığı, bu süreçte kaçırılarak öldürüldüğü ve olayla ilgili delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan 41 şüpheliden 35'i gözaltına alınmış, bu kişilerden 17'si savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 18 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden 15'ini tutuklama istemiyle hakimliği sevk etmişti.