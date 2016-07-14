İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON: 20 GÖZALTI
İstanbul'da, 5 ili kapsayan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik helikopter destekli operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve sokak satıcılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Edirne'de ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.
40 adrese eş zamanlı operasyon
Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, İstanbul'da başta Fatih, Esenler, Silivri, Beylikdüzü, Tuzla ve Esenyurt'ta tespit edilen 40 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda kadınların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar paraya da el konuldu.
Polis ekipleri, uyuşturucu satıldığı iddia edilen Fatih At Pazarı'ndaki bir nargile kafede de detaylı arama yaptı.
Gözaltına alınanlardan bazıları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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