O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL MERKEZLİ 32 İLDE OPERASYON! DOKTOR VE HEMŞİRELER GÖZALTINDA


İSTANBUL MERKEZLİ 32 İLDE OPERASYON! DOKTOR VE HEMŞİRELER GÖZALTINDA
Tarih : 03 Mayıs 2016, 10:06
Puan Ver : İstanbul Merkezli 32 İlde Operasyon! Doktor Ve Hemşireler Gözaltında(8/10)8


İstanbul merkezli 32 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi. Operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, çok sayıda eczacı, doktor ve Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir profesör de var. Şüphelilerin, sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları kanser, kemoterapi, psikoterapi alanlarının da aralarında bulunduğu yüksek fiyatlı ilaçları, Irak ve Suriye'deki savaş bölgelerinin yanı sıra terör örgütü PKK'ya göndererek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında, suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik 32 ilde 266 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, çok sayıda eczacı, doktor ve Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir profesörün de bulunduğu öğrenildi.



 








Etiketler: İstanbul  Merkezli  32  İlde  Operasyon  Doktor  Ve  Hemşireler  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER