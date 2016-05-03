

İstanbul merkezli 32 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi. Operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, çok sayıda eczacı, doktor ve Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir profesör de var. Şüphelilerin, sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları kanser, kemoterapi, psikoterapi alanlarının da aralarında bulunduğu yüksek fiyatlı ilaçları, Irak ve Suriye'deki savaş bölgelerinin yanı sıra terör örgütü PKK'ya göndererek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.







Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında, suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik 32 ilde 266 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, çok sayıda eczacı, doktor ve Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir profesörün de bulunduğu öğrenildi.







