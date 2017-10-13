İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 53 GÖZALTI
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 53 kişi gözaltına alındı. Polis, 124 adrese yapılan baskında adreslerinde bulunamayan firari 62 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
15 İLDE 124 NOKTAYA BASKIN YAPILDI
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlattı. 15 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 53 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilirken, 124 noktada yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan firari 62 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
62 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yer alıyor. Polis, devam eden operasyonlarda firari 62 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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