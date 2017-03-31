

İstanbul merkezli 14 ilde, Bylock kullandığı belirlenen 59 eski polise yönelik operasyon başlatıldı.







Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 59 eski polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde belirlenen 64 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltıların olduğu öğrenilirken, aramaların devam ettiği belirtildi.







kaynak:haberler