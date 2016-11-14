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İSTANBUL MALTEPE'DE PATLAMA


İSTANBUL MALTEPE'DE PATLAMA
Tarih : 14 Kasım 2016, 15:34
Puan Ver : İstanbul Maltepe'de Patlama(5.1/10)7


İstanbul Maltepe'de bir elektronik firmasına kurye ile gelen paket patladı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Maltepe Zümrütevler Nazmi İlker Sokak'ta meydana geldi. Enerji ve endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete sabah saatlerinde bir kargo paketi geldi. Şirket müdürü Osman Kurdaş (56) kendi adına gelen kargoyu alarak açtı. Kargo paketinin patlamasıyla Osman Kurdaş, Şahnur Agaik ve Sevgi Özcan yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Kurdaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi de sevk edildi. Şirkete gelen ekipler, patlamanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yaşanan olay, firma çalışanlarını da şok etti. Patlamanın ardından dışarı çıkan çalışanlar, gözyaşlarına boğuldu



 



kaynak:haberler








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