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İSTANBUL KAR YAĞIŞINA HAZIRLANIYOR


İSTANBUL KAR YAĞIŞINA HAZIRLANIYOR
Tarih : 16 Ocak 2016, 13:21
Puan Ver : İstanbul Kar Yağışına Hazırlanıyor(6/10)3


Meteoroloji dün yapmış olduğu bildiride çok mühim ikazlarda bulunmuş ve salı gününe kadarki, hava tahmin raporlarını paylaşmıştı.



Pazar günü yurdun büyük bir kısmında kar yağışı beklenirken lodos ve fırtına dair da uyarılar inşa edilmiş , İGDAŞ'da yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekmişti.



THY 95 SEFERİNİ İPTAL ETTİ



Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın Atatürk Havaalanı'nda beklenen güçlü lodos sebebiyle iç ve dış üstelik 95 seferi iptal ettiğini ilan etti .



THY'nin resmi web sitesinde bulunan izah etmeye yönelik , İstanbul Atatürk Havaalanı'nda yaşanması beklenen güçlü fırtına şiddetindeki lodos sebebiyle mümkün kapasite azaltılması doğrultusunda iç ve dış üstelik tasarılanan bugün 50 yarın ise 45 sefer yapılamayacak.Yolcular, seyahatlerinden öncesinde uçuşlarıyla alakalı son hali "www.turkishairlines.com" internet adresinden ya da "444 0 849" numaralı davet merkezinden öğrenebilecek.



İDO'NUN İPTAL EDİLEN DIŞ HAT SEFERLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO), kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle bir takım dış hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.








Etiketler: İstanbul  Kar  Yağışına  Hazırlanıyor    haber

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