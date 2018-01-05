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İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar gününe düşüşle başladı!

İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA DOLAR GÜNÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

İstanbul Kapalıçarşı'da haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 3,75 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 05 Ocak 2018, 10:40
Puan Ver : İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar Gününe Düşüşle Başladı!(9/10)7


İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7480 liradan alınan dolar, 3,7500 liradan satılıyor. 4,5270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5290 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5500 lira olmuştu.



ABD'DE REKOR VAR



New York borsasında endeksler, son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydeden özel sektör istihdamıyla rekor kırdı. Dow Jones Sanayi Endeksi tarihte ilk defa günü 25 bin puanın üzerinde tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,61 artışla 25 bin 75 puana ulaştı.



Standard & Poor's 500 Endeksi 10,93 puan (yüzde 0,40) kazançla 2.723,99 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 12,38 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 7.077,91 puana ulaştı.



Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden kapattı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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