İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA ALTIN SAKİN SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne sakin başlamasının ardından 159,2 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,2 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 261 LİRA, CUMHURİYET BİN 64 LİRA
Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını bin 64 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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