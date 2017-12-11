İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 154,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bu haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 153,8 lira seviyesinde dengelendi.
ÇEYREK 252 LİRA, CUMHURİYET BİN 30 LİRA
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybıyla 153,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252 lira, Cumhuriyet altını bin 30 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında güne alış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 1.249,9 dolar seviyelerinde dengelendi.
Kaynak: haberinburada
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