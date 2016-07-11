

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona operasyon özel tim ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis destek verdi. Yapılan operasyonda Kağıthane ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan operasyonda, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya Özel tim ekipleri tarafından girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs ya da şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.