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İSTANBUL KAĞITHANE'DE TERÖR OPERASYONU


İSTANBUL KAĞITHANE'DE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 11 Temmuz 2016, 11:13
Puan Ver : İstanbul Kağıthane'de Terör Operasyonu(6/10)5


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona operasyon özel tim ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis destek verdi. Yapılan operasyonda Kağıthane ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan operasyonda, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya Özel tim ekipleri tarafından girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs ya da şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.








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