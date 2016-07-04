

İstanbul Kağıthane'de bir polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfek saçmalarının isabet ettiği araçtaki polisler olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırgan ise polis tarafından olay yerinde yakalandı.



Kâğıthane Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde oturan Ozan Ö.(28) ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.







Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine Ozan Ö. pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ekip otosunun ön camına isabet etti. Polis memurları olaydan yara almadan kurtuldu.