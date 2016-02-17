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istanbul kağıthane'de 5 araç kundaklandı

İSTANBUL KAĞITHANE'DE 5 ARAÇ KUNDAKLANDI

İstanbul'da dün gece yine park halindeki araçlar kundaklandı. Kağıthane'de 5 araç ateşe verildi.

Tarih : 17 Şubat 2016, 09:27
Puan Ver : İstanbul Kağıthane'de 5 Araç Kundaklandı(7/10)4


Kağıthane'de park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Kağıthane, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Çamoluk Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ve 1 kamyoneti üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi.



Araçlardan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da ellerine geçirdikleri kova ve su bidonlarıyla araçlardaki yangına müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale etti.



Yangın sonucu, 5 aracında motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklanan bir mahalle sakini, “Sokağa indiğimizde araçların yandığını gördüm. Alevler benim otomobilime de sıçramış. İtfaiye gelip müdahale etti. Şüphelileri görmedim" şeklinde konuştu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.








Etiketler: İstanbul  Kağıthane  De  5  Araç  Kundaklandı    haber

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