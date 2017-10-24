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İstanbul Kadıköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Çatışma: 4 Yaralı

İSTANBUL KADIKÖY'DE HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

İstanbul Kadıköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : İstanbul Kadıköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Çatışma: 4 Yaralı(6/10)2

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay yerine Özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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