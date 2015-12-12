

İstanbul'un 14 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; 15 Aralık Salı günü elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:







Kağıthane; Hamidiye Mahallesi Şehir Barbaros, Yalçın Sokak, Mesken Konutları, Emniyetevler Mahallesi Akarsu Caddesi, Lalapaşa, Taşkent Sokakları, ÖSYM Binası ve civarı.



Güngören; Sanayi Mahallesi Orgenaral Eşref Bitlis, Avcılar Caddeleri, Kale, Amiral Sokakları ve civarı.



Başakşehir; Bahçeşehir Mahallesi Bahçeşehir Yolu Opet, Migros, Yapı Kredi Bankası, Güvercintepe Mahallesi Karadeniz, İpekyolu Caddeleri, Narlı,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Sokakları. Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Ispartakule Caddesi, Mehtap Sokak ve civarı.







Beşiktaş; Kültür, Nispetiye Mahalleleri; Adnan Saygun Caddesi, Aydın, Uydu, Zümrüt, Müderris Salih Rüştü Bey, Hakkı Şehit Han, Pırlanta, İnci Sokakları ve civarı.







Esenyurt; Yenikent Mahallesi Atatürk Caddesi, 800, 710, 769, 799 Sokakları ve civarı.







Bayrampaşa; Kocatepe Mahallesi Mega Center, C33 ve C34 Blokları ve civarı.







Fatih; Aksaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi, Mustafapaşa Bostanı, Damataşı, Ahmet Rufai, Dervişzade, Kafesçi Yummi, Odalar Çıkmazı, Çember, Dervişzade Tandır Aralığı, Avcıbaşı Sokakları ve civarı.







Sarıyer; Huzur Mahallesi Kemerburgaz Caddesi, Cendere Yolu, Ayazağa Oyak Sitesi, Maslak Mahallesi Mashattan Blokları ve civarı..



Bakırköy; Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi, Florya Sosyal Tesisleri ve civarı.







Küçükçekmece; Yarımburgaz Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi ve civarı.







Bahçelievler; Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddeleri, Rüstempaşa, Okul, Mimarsinan, Ergene, Süpürgeci Sokakları. Kocasinan Mahallesi Kızılelma, İnönü Caddeleri, Çaltik, Paşa, Kandilli, Koşucu, Pınar, Yıldız, Deniz, Han, Teyyare, Çan, Yıldırım, Harput, Keban Sokakları ve civarı.



Gaziosmanpaşa; Kazım Karabekir Mahallesi Necati Molder, Barbaros, Kazım Karabekir Caddeleri, Neşe, Mehtap, Topçular Yokuşu, Eczane Sokakları ve civarı.



16 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak yerler:



Küçükçekmece; Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi, Pazaryolu, Cevahir, Gül, Gökmen, Şehit Karaoğlanoğlu Sokakları ve civarı.







Fatih; Zeyrek Mahallesi Haydar Yokuşu, Hasan Baba, Haydar İmareti, Nevşehirli İbrahimpaşa, Kıyak Sokakları ve civarı.







Arnavutköy; Mareşal Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri; Ziya Hülak Caddesi, Candemir Sokak, Osmanlı Konakları ve civarı.



Bakırköy; Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi, İtfaiye Amirliği, Kordonboyu, Parkiçiyolu ve civarı.







Bahçelievler; Zafer, Kocasinan Merkez Mahalleleri; Ahmet Yesevi Caddesi, Mesut, Bademli, Bahçecik, Bakır Sokakları ve civarı.



Bayrampaşa; Yıldırım Mahallesi Zafer, Millet Caddeleri, Gürsel, Mücahit, Yaprak, Yakut, Seyhan, Meriç, Yengeç, Buğday, Bayrak, Sakarya, Günaydın, Yakut, Uğur, Başak, Koç Sokakları, Nuri Örs İlköğretim Okulu, Kocatepe Mahallesi Mega Center C30 Blok ve civarı.







Beşiktaş; Kültür, Nispetiye, Ulus Mahalleleri; Adnan Saygun, Aykut Parkı Sekbanlar Caddeleri, Ilgın, Nihan, Selvi, Aslı, Gözde, Metehan, Doğa, Aslı, Hakkı Şehit Han, Müderris Salih Rüştü Bey, Orkide Sokakları, Doğa Kent Sitesi ve civarı.



Kağıthane; Gürsel Mahallesi Nurtaç, Eski Beşiktaş Caddeleri, Akman, Bayraktepe, Bilim, Yüksektepe Sokakları ve civarı.