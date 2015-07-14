

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, eski İstanbul'un kalbi "tarihi yarımada"yı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planın iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37'sine yürütmeyi durdurma, 7'sine ise kısmen yürütmeyi durdurma karar verdi. 24 Nisan 2015'de verilen yürütmeyi durdurma kararının ana başlıklar arasında Avrasya Tünel Geçişinin bağlandığı Kennedy Caddesi, Tarihi yarımada trafiğini yoğunlaştıracağı öngörülen ulaşım kararları, AVM ve otel yapılmasının önü açılan Topkapı İETT Garajı, Kumkapı Balık halinin marina olmasına ilişkin planlar yer alıyor.











CHP'li 8 Meclis üyesi, Fatih Belediye Meclisi'nin 9 Mayıs 2012, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise 4 Ekim 2012 tarihinde onayladığı "Tarihi Yarımada Kentsel tarihi, Kentsel arkeolojik, I. Derece Arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planının" iptali için istemi ile İdare Mahkemesine dava açmıştı.











Fatih'in çehresini değiştirecek planlara karşı dava açan isimlerden biri olan CHP'li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, "Yürütmeyi durdurma kararı Fatih halkının lehine olmuş bir karardır. 61 konu başlığından 44 tanesinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 17 başlığı da reddetmiştir" açıklamasında bulundu.







Soylu mahkemenin aldığı önemli kararları, CHP'nin dava dilekçesinde yeşil alan olarak kullanılması gerektiğini belirttiği Topkapı İETT garajının ticaret alanından çıkarılması, Kumkapı'da bulunan balıkçı barınağının marina olmasının engellenmesi, Yedikule Sur bandının UNESCO Dünya Kültür Mirası kararları doğrultusunda korunması, Avrasya Tünel Geçişine bağlanacak sahil projesinin durdurulması olarak sıraladı.



