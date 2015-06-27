İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına gireceğini belirterek, vatandaşları uyardı.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına giriyor.
Yağışların önce Avrupa yakasında, gök gürültülü, sağanak ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağış kısa sürede içinde tüm İstanbul'da etkili olacak. Yağmurun 15-20 dakikalık aralıklarla metrekareye ortalama 51-75 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
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