İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına gireceğini belirterek, vatandaşları uyardı.



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul bugün (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına giriyor.



