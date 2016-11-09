

Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nin ikinci gününde afet yönetimi ve Marmara faylarının deprem potansiyeli konuşuldu.



Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Marmara Bölgesi'ndeki fay tek bir fay değil. Üç ana kol var. ‘Tek fay' ya da ‘çek ayır parçalı fay' değil, ‘at kuyruğu örgü fay sistemi' dolayısıyla her biri bir diğerini tetikliyor. Aynı yerde arka arkaya depremler oluyor ve bütün depremler Doğu'ya doğru göç ediyor. Bir domino etkisi söz konusu. Bütün bunlar tek bir hat olmadığının en büyük kanıtları” dedi.







kaynak:milliyet