

İtalya'nın Perugia kenti yakınlarında pazar günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem, ‘Deprem önceden bilinebilir mi?' sorusunu gündeme taşıdı. Bunun nedeni riskli bölgedeki binaların uyarılar yapılarak deprem öncesi boşaltılması ve İtalyanların yıkıcı sarsıntıyı çadırlarda yaşaması. Aynı uyarıların olası Marmara depremi için de yapılıp yapılamayacağını sorduğumuz uzmanlara göre, ne İtalya'da ne de Türkiye'de depremi önceden bilmek mümkün değil. Türkiye'nin İtalya'ya göre daha iyi erken uyarı sistemine sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, “Tam günü ve saati bilinmese de, depremin gelişi tahmin edilebilir. İtalya'da da öncü depremler nedeniyle bilim insanları depremin olacağını tahmin edebildi” diyor.