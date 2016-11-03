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İSTANBUL İÇİN BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER


İSTANBUL İÇİN BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER
Tarih : 03 Kasım 2016, 11:25
Puan Ver : İstanbul İçin Bir İyi Bir Kötü Haber(8/10)5


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16








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