Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 milyon kişi artarak 7,9 milyon oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kentteki iki havalimanında, ocakta gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

TOPLAMDA 7,9 MİLYON KİŞİ OLDU

Atatürk Havalimanı'nı, geçen ay iç hatlarda 1 milyon 598 bin 841, dış hatlarda 3 milyon 649 bin 134 olmak üzere 5 milyon 247 bin 975 kişi kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen ay gelen-giden yolcu sayısı 2 milyon 702 bin 17 oldu. Bu yolcuların 1 milyon 856 bin 34'ü iç hatları, 845 bin 983'ü dış hatları tercih etti. Kentteki iki havalimanından geçen yolcu sayısı 7 milyon 949 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ocak ayında gelen-giden yolcu sayısı 6 milyon 177 bin 562 olurken, geçen yıla göre 1 milyon 772 bin 430 yolcu artışı sağlandığı belirlendi.

7 BİN SEFERLİK ARTIŞ

Bu yılın ocak ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 113, dış hatlarda ise 25 bin 925 olmak üzere toplam 37 bin 38 uçaklık trafik oluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 11 bin 790, dış hatlarda 6 bin 524 oldu. Söz konusu havalimanında, geçen ay 18 bin 314 uçuş trafiği yaşandı.

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ocak ayında 48 bin 185 uçak iniş ve kalkış yaparken bu yıl sefer sayısı 55 bin 352 olarak kayıtlara geçti. Böylece bu yıl, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 7 bin 167 seferlik artış kaydedildi.

Kaynak: haberinburada