O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL-HAKKARİ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ


İSTANBUL-HAKKARİ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:18
Puan Ver : İstanbul-Hakkari Seferleri İptal Edildi(6/10)5


Kuzey Irak'a yönelik hava saldırısı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul Hakkari seferi de karşılıklı olarak iptal edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatını gerçekleştirdiği ilk gün hava noktalarını notamlamamıştı. Bölgede seferler normal yapıldı. Bu gece ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi bölgedeki hava sahasında bazı noktaları notamlandı.








Etiketler: İstanbul-Hakkari  Seferleri  İptal  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER