İSTANBUL-HAKKARİ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kuzey Irak'a yönelik hava saldırısı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul Hakkari seferi de karşılıklı olarak iptal edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatını gerçekleştirdiği ilk gün hava noktalarını notamlamamıştı. Bölgede seferler normal yapıldı. Bu gece ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi bölgedeki hava sahasında bazı noktaları notamlandı.
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