

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, gıda fiyatlarının sadece para politikası araçlarıyla çözülebilecek bir konu olmadığını belirterek, "Faiz politikasıyla gıda fiyatlarını kontrol etmeye çalışmak ekonomide arzu edilmeyen dalgalanmalara yol açacaktır." dedi.







Çetinkaya, Başbakanlık himayelerinde düzenlenen 7. İstanbul Finans Zirvesinde yaptığı konuşmada, küresel finansal krizle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde şu an karşılaşılan önemli bir sorunun da aktarım mekanizmasının etkin çalışmaması olduğuna işaret etti.







Aktarım mekanizmasının sadece iyi dönemlerde değil ekonomideki yavaşlama dönemlerinde de işlemesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Zira ekonominin yavaşladığı dönemlerde finansal aracıların işlevlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam etmesi, para politikasının döngü karşıtı bir politika izleyerek konjonktürel dalgalanmaları yumuşatmasına da olanak sağlıyor. Yani Merkez Bankalarının işini kolaylaştırıyor." dedi.