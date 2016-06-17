

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önceki gün yapılan terör operasyonunda HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ'ın evine baskın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “15.06.2016 günü, sol bir terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile örgütün silahlı yapılanmasında faaliyet gösteren, Suriye'nin Ayn-El-Arap (Kobane) bölgesinde silahlı eğitim alıp silahlı/bombalı eylem gerçekleştirmek için ülkemize dönen, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 23 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmıştır.”







Herhangi işlem yok







“HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun eşi S.Ş ve beraberindeki E.O'nun da bulunduğu bahse konu adreste yapılan operasyon kapsamında aranan Fadime Ç.'nin de kaldığı, ancak operasyon anı itibariyle bu eve gelmediği öğrenilmiştir. Evde yapılan kontrolde Fadime Ç.'nin kullandığı belirtilen odada bahse konu kişinin pasaport ve özel eşyalarının bulunduğu görülmüş, hedef olarak aranan kişinin belirlenen adresinin doğruluğu da teyid edilmiştir. Adı geçen milletvekili ve eşiyle ilgili herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir.”



