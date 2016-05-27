

Açıklamada şunlara yer verildi: "22.05.2016 tarihinde internet haber sitelerinde 'İstanbul'da PKK plakalı Ferrari' başlığıyla yayınlanan haberlerde; sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta 34 PKK 43 plakalı Ferrari marka aracın İstanbul trafiğinde görüldüğünden bahsedilmektedir.







Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce konuya ilişkin sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan inceleme ve Pol-Net dedektif sorgulamasında, 34 PKK 43 plaka sayılı aracın tescil kaydının bulunmadığı, İstanbul ilinde bu tip ve bu renk 4 adet araç bulunduğu tespit edilmiştir.







Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, haberde bahsedilen aracın resmi üzerinde değişik programlarla oynama yapılarak sosyal medyaya konulmuş olabileceği, resimde bulunan aracın farklı bir plakaya tescilli olabileceği ve harf grubunun bir veya birkaç harfinin farklı olabileceği değerlendirildiğinden, söz konusu araç ile aynı özellikleri taşıyan ve harf grubunun bir harfinin farklı olduğu tespit edilen bir aracın bulunduğu adrese gidilerek yapılan incelemede, aracın kapalı otoparkta park halinde olduğu, uzun süredir trafiğe çıkartılmadığı, üzerinde araca ait resmi mühürlü orijinal plakanın olduğu görülmüş, sahibinin bilgisi ve isteği doğrultusunda aracın içerisinde ve bagajında yapılan kaba aramada ise habere konu 34 PKK 43 plakaya ve başkaca bir suç unsuruna rastlanmamıştır."