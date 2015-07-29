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İSTANBUL EMNİYETİ'NDE ŞÜPHELİ KADIN ALARMI


İSTANBUL EMNİYETİ'NDE ŞÜPHELİ KADIN ALARMI
Tarih : 29 Temmuz 2015, 16:27
Puan Ver : İstanbul Emniyeti'nde Şüpheli Kadın Alarmı(5/10)2


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün yaşanan şüpheli bebek arabası alarmından sonra ikinci hareketlilik de bugün saat 12.50 sıralarında yaşandı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Terör Kapısı olarak bilinen arka kapısında 'siyah giyimli, peçeli' 2 kadın polisler tarafından durduruldu.



Polis telsizinden geçen uyarı anonslarının ardından Özel Harekat Polisi de kapının bulunduğu caddeye çıkarak güvenlik önlemi aldı.



2 kadının Suriyeli olduğu ve Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.








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