

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri yaşandı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yardımcılıkları ve şube müdürlüklerinde bazı değişiklikler yaptı. En önemli değişiklik ise İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. Edip Vural görevden alınırken yerine Serdar Ali Sekkin getirildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni yapılan görev değişikliklerine göre, İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural mevcut görevinde alınarak İnterpol Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yerine Serdar Ali Sekkin getirildi.







Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı Sultangazi ve Arnavutköy'den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı yapıldı. Yerine Ömer Kumlu atandı. Organize Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş ise Güngören ve Zeytinburnu'ndan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Onun yerine ise Gafar Demir getirildi.







Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay ise koltuğunu korudu. Bu şubede herhangi bir değişim yaşanmadı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman Önleyici Hizmetler Şube Müdürü yapıldı.