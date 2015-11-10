O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL EMNİYETİ'NDE MÜDÜRLER DEĞİŞTİ


İSTANBUL EMNİYETİ'NDE MÜDÜRLER DEĞİŞTİ
Tarih : 10 Kasım 2015, 14:23
Puan Ver : İstanbul Emniyeti'nde Müdürler Değişti(6/10)4


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri yaşandı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yardımcılıkları ve şube müdürlüklerinde bazı değişiklikler yaptı. En önemli değişiklik ise İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. Edip Vural görevden alınırken yerine Serdar Ali Sekkin getirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni yapılan görev değişikliklerine göre, İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural mevcut görevinde alınarak İnterpol Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yerine Serdar Ali Sekkin getirildi.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı Sultangazi ve Arnavutköy'den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı yapıldı. Yerine Ömer Kumlu atandı. Organize Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş ise Güngören ve Zeytinburnu'ndan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Onun yerine ise Gafar Demir getirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay ise koltuğunu korudu. Bu şubede herhangi bir değişim yaşanmadı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman Önleyici Hizmetler Şube Müdürü yapıldı.








Etiketler: İstanbul  Emniyeti  Nde  Müdürler  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER