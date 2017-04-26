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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN FLAŞ HAMLE


İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN FLAŞ HAMLE
Tarih : 26 Nisan 2017, 13:00
Puan Ver : İstanbul Emniyet Müdürü'nden Flaş Hamle(10/10)10


İstanbul Valisi Vasip Şahin'den sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da resmi Twitter hesabı açtı. Mustafa Çalışkan, @dr_mcaliskan adresli Twitter hesabından bundan böyle vatandaşları bilgilendirecek. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi için İstanbul Emniyet Müdürü'nün hesabının yakından takip edilmesi bekleniyor.



17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında İstanbul'a atanan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak FETÖ'ye yönelik birçok operasyona imza atan Çalışkan, ardından İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, 2 Eylül 2015'te ise İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Çalışkan, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerlere karşı koymasıyla hafızalara kazınmıştı.



 



kaynak:sabah








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