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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALARM YAZISI


İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALARM YAZISI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 15:11
Puan Ver : İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Alarm Yazısı(9/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan 'uyarı' belgesi doğru çıktı. İstanbul Polisi, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve bazı metro istasyonlarında gelebilecek bombalı saldırılara karşı önlemlerini arttırdı. İzinlerin kaldırıldığı İstanbul Polisi'nin tüm birimleri uyarıldı, şüpheli durumların acilen Terörle Mücadele Şubesi'ne iletilmesi istendi.



Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan imzasıyla tüm birimlere gönderilen yazıda, Suruç'taki olayın ardından yaşanan saldırılar ve geçen cuma günü eş zamanlı olarak bir çok ilde yasadışı örgütlere yönelik gerçekleştirilen operasyondan bahsedildi. Operasyon sırasında yasadışı DHKP-C örgütü üyesi olduğu belirtilen Günay Özarslan'ın ölü ele geçirildiği, buna paralel polise yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi.



EMNİYET: SALDIRIN DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE İSTİHBARAT BİLGİSİ VAR



Saldırıların devam edeceği yönünde istihbarat bilgisi olduğu ifade edilen yazıda, “Törer örgütlerinin Yenikapı, Hacıosman, Osmanbey ve Taksim metroları ile metrobüs duraklarına  bombalı eylem gerçekleştirebilecekleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda bulunulacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir” denildi.



"METRO, TOPLU TAŞIMA..."



Saldırıların diğer metro ve toplu taşıma araçlarına, güvenlik güçleriyle araçlarına, emniyet binaları, tesis ve lojmanlarına, kamu binalarına ve halkın kalabalık olarak bulunduğu noktalara gerçekleştirilebileceği kaydedilerek, “Bu nedenle personelin konuyla alakalı duyarlı bulunması yönünde uyarılmasını, alınan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilerek, olabilecek gelişmelerden anında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi...” denildi.








Etiketler: İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Nden  Alarm  Yazısı    haber

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