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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hakan Çalışkan, Beylik Silahıyla İntihar Etti

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: HAKAN ÇALIŞKAN, BEYLİK SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Makam odasında ölü bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden dolayı çalışma odasında intihar ettiği açıklandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hakan Çalışkan, Beylik Silahıyla İntihar Etti(8/10)4

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİNDE İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta olan 3. sınıf emniyet müdürü Hakan Çalışkan henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden dolayı çalışma odasında kendi beylik silahıyla ilk belirlemelere göre intihar ettiği olay yeri incelemesinin anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak detaylı araştırma yapıldıktan sonra bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ BİLGİ ALDI

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın sabah saatlerinde makamında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olay yerine geldi. Beraberindeki polis müdürleriyle Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne giren ve olay hakkında bilgi aldığı öğrenilen Çalışkan, bina önünde bekleyen gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

CENAZİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Bu arada, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Hakan Çalışkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emniyet binasında inceleme yapan Parmak İzi Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi de binadan ayrıldı.

Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016'da Silivri Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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