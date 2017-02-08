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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN İTİRAZ


İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN İTİRAZ
Tarih : 08 Şubat 2017, 13:48
Puan Ver : İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı İçin İtiraz(6/10)7


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" la suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.



Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti ve Ö.C.'nin tutuklanmasını yeniden talep etti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını karara bağlayacak.



 



kaynak:habertürk








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