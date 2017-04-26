

Önceki akşam İstanbul-Elazığ seferini yapan Airbus 320 tipi uçağında başlayan kavga inişe kadar devam etti. gazete Habertürk'ten Gökhan Arıtan'ın haberindeki iddiaya göre önceki akşam İstanbul'dan saat 21.15 sıralarında kalkan uçakta içkili olduğu gerekçesiyle bir erkek yolcu diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya birçok yolcu da katılınca uçakta kargaşa çıktı.







Kavgacı yolculardan biri diğerine “İn ulan aşağı” diye bağırdı. Bazı yolcuların tartışma nedeniyle sinirlerine hâkim olamadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yolcuların iddiasına göre tartışma uçak iniş yaparken de sürdü ve bazı yolcular inişte kemer takmadı. Saat 23.30'da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis geldiği, yurtdışında yaşadığı bildirilen yolcunun uçaktan indirildiği bildirildi. Ancak resmi bir şikâyet olmadığı için serbest kaldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor.







ARTIK YÖNETİCİLER DE KOKPİTE GİREBİLECEK







Alman Germanwings uçağını 2 yıl önce yardımcı pilotun düşürmesi sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, çift pilot uçuşlarında getirdiği kokpitte en az iki kişinin bulunmasıyla ilgili genelgede düzenlemeye gitti. Daha önce operasyonel ya da fiziksel ihtiyaç zorunluluğu nedeniyle pilotlardan birinin kokpitten ayrılması gerektiği durumlarda içeri kabin amiri, bir kabin memuru, uçuş harekât uzmanı, teknisyen ya da yükleme uzmanı girebiliyordu. Yeni düzenlemede ise işletici yönetim kurulu üyeleri ve Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği 20'nci maddesinde yer alan uçuş işletme, yer işletme, bakım, uçuş eğitim ve güvenlik konularından sorumlu yöneticiler de kokpite girebilecek.







kaynak:milliyet