İSTANBUL DA KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA YA KADAR SÜRECEK
İstanbul'da dün başlayan karla karışık yağmur sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı.
Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
ÇARŞAMBAYA KADAR ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yağışı daha sonra yerini yağmura bırakacak.
kaynak:haberler
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