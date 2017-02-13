

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.







ÇARŞAMBAYA KADAR ETKİLİ OLACAK







İstanbul'da çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yağışı daha sonra yerini yağmura bırakacak.







kaynak:haberler