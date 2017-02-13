İstanbul Da Kar Yağışı Çarşamba Ya Kadar Sürecek
Helikopter Destekli Terör Operasyonu
Patates Cipsinde Kanser Riski
Paris'te Polis Şiddeti Protesto Edildi
Beşiktaş'ı Da Gördük
Burak Özçivit'ten Kara Sevda ‘Final' Açıklaması
Chp'den 7 Maddelik Referandum Stratejisi
125 Binden Fazla Kişi Sigortadaki Parasını Unuttu
Mardin'in Kırsal 9 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı
Devlet Bahçeli: Şehitlerimizin Hesabı Mutlaka Sorulmalıdır
Ece'den Ünlü Oyuncuya İlan-I Aşk: Ben Ona Aşığım
Trump'tan Basın Toplantısında Şoke Eden Hareket!
Ysk Referandum Tarihini Açıkladı
İstanbullu Avrasya Tüneli'ni Çok Sevdi!
Reina Saldırganı Adliyeye Sevkedildi
Robin Van Persie'nin Cezası 2 Maça İndirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Konuşuyor
Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor

istanbul da kar yağışı çarşamba ya kadar sürecek

İSTANBUL DA KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA YA KADAR SÜRECEK

İstanbul'da dün başlayan karla karışık yağmur sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 08:58
Puan Ver : İstanbul Da Kar Yağışı Çarşamba Ya Kadar Sürecek(8/10)8


 Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



ÇARŞAMBAYA KADAR ETKİLİ OLACAK



İstanbul'da çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yağışı daha sonra yerini yağmura bırakacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İstanbul  Da  Kar  Yağışı  Çarşamba  Ya  Kadar  Sürecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER