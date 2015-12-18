

315 sayfadan oluşan İddianamede liderliğini 26 yaşındaki İlyas Aydın'ın yaptığı, şuan tutuklu bulunan Ebubekir'i Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yer aldı. 24 kişinin de şikayetçi olduğu iddianamede terör örgütünün Türkiye'de Ankara, Suruç katliamları başta olmak üzere 5 eylem gerçekleştirdiği kaydedildi.







"IŞİD'İN ULUSLARASI FAALİYET GÖSTEREN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ..."







Terör örgütlerinin nasıl meydana geldiği ne şekilde orataya çıktıkları üzerine yapılan uzun bir değerlendirme ile başlanan İddianamede, IŞİD'in uluslarası faaliyet gösteren bir terör örgütü olduğu belirtildi. IŞİD'in dünya devletleri üzerindeki müslüman ülkeleri yıkarak yerine radikal Selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmayı amaçladığı, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de "tağut" (Allah'ın koyduğu ölçüler ve hükümler dışında hükümler koyan) devlet olarak tanımladıkları belirtildi. İddianamede yer alan Şüphelilerin bir kısmının sohbet ortamlarında ve sonrasında oluşan manevi baskı ve etkilenme ortamı ile Suriye'ye çatışma bölgesine gittiklerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede bir kısım şüphelilerin terör örgütü adına basın yayın işleri ile uğraştıkları, bir kısmının ise hırsızlık dahil bazı suçlara karıştıkları, bir kısmının ise çatışma bölgelerine giden veya gelenler için sağlık durumu, barınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarıyla ilgilendikleri ifade edildi.