İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYARDI! YAYILARAK OTURMA SON BULUYOR
İBB, metroda 'yayılarak oturma'ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, "Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Metro İstanbul' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu.
"'YAYILARAK OTURMA' ARTIK SON BULUYOR"
Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" ifadesi kullanıldı
Kaynak: haberinburada
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